Kevin Magnussen ne gardera pas un bon souvenir de ce premier Grand Prix de la saison en Australie, c’est une certitude. Le Danois a en effet heurté la Sauber de Marcus Ericsson peu après le départ et sa Haas a perdu quelques pièces dans l’aventure.

"J’ai eu un accrochage dès le troisième virage," raconte Magnussen. "Ericsson était à l’extérieur et j’ai eu trop de sous-virage alors que j’étais à côté de lui. C’est vraiment pas de chance ! J’ai perdu mon aileron avant et j’ai aussi endommage un peu la voiture."

"Je suis rentré pour changer l’aileron avant et ensuite je me suis relancé en piste pour une longue séance d’essais. J’ai beaucoup appris sur la voiture et c’est une bonne chose. J’étais à l’aise au volant et la voiture était rapide. C’est le point positif de ce week-end. Notre voiture est compétitive et il ne reste plus qu’à terminer les courses et à marquer des points," ajoute-t-il.

Kevin Magnussen a en effet abandonné en course sur problèmes techniques…