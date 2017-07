C’était attendu mais c’est désormais officiel : Nobuharu Matsushita, le pilote de Formule 2 de ART Grand Prix, va bénéficier d’une journée d’essais, lors des deux jours prévus en Hongrie, après le Grand Prix.

Matsushita roulera mercredi, lors du 2e jour, Gustav Malja (déjà annoncé) roulant le mardi.

Le Japonais fait ainsi le lien entre Honda (futur motoriste de Sauber si rien ne change) et ART GP, dont Frédéric Vasseur est l’un des dirigeants. Le Français est aussi devenu lundi dernier le directeur de l’équipe Sauber.

"Je suis ravi que Nobuharu ait cette excellente opportunité. Il mérite d’avoir son premier essai dans une Formule 1," commente Vasseur.

"Depuis ses débuts en GP2 / Formule 2 avec ART Grand Prix, j’ai suivi ses progrès de près et l’ai regardé améliorer sa performance d’année en année. Avec ce test en Formule 1, il se rapproche un peu de son rêve de devenir un pilote de F1 un jour."

Âgé de 23 ans, Matsushita roule dans cette série depuis 2015. Il est 7e du championnat actuel, avec une victoire.

"Quand j’avais quatre ans, j’étais fasciné par Michael Schumacher, et je le regardais courir en Formule 1. Depuis lors, mon rêve était de devenir un pilote de Formule 1. Je suis très enthousiaste à propos de mon premier test en Formule 1 et je suis vraiment impatient de conduire la Sauber C36-Ferrari au Hungaroring - c’est une excellente opportunité pour moi. J’espère que ce sera une journée productive pour l’équipe aussi bien que pour moi, afin que je puisse apprendre autant que possible. J’aimerais remercier le Sauber F1 Team qui a rendu ça possible."