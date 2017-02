ART Grand Prix a annoncé que Nobuharu Matsushita défendra à nouveau ses couleurs en 2017. Il s’agira pour le Japonais de sa troisième année consécutive avec ART Grand Prix en GP2.

Nobuharu Matsushita a signé plusieurs victoires avec ART Grand Prix et il a franchi une étape en 2016 en marquant 23,5 points de plus que l’année précédente. En outre, Nobu a progressé sur le plan technique et sur sa faculté à gérer les pneus et le difficile exercice des qualifications.

ART Grand Prix a confiance en Nobu pour accentuer sa progression et capitaliser sur son expérience pour se battre de nouveau pour le titre GP2 en 2017.

Nobuharu Matsushita :

« Je suis heureux d’avoir l’opportunité de participer de nouveau au GP2 Series, et très honoré de le faire avec ART Grand Prix pour la troisième année consécutive. C’est une équipe fantastique qui m’a aidé à m’adapter à un nouvel environnement en 2015, mais aussi à progresser en tant que pilote et à remporter ma première victoire et plusieurs podiums dès ma première année en GP2. J’espère que je pourrai lui rapporter plus de victoires cette année et que je l’aiderai à se battre pour le titre. J’aimerais remercier Honda d’être toujours à mes côtés et de permettre que ces opportunités se concrétisent. Je suis prêt à faire de cette saison une grande saison. J’ai hâte que le championnat démarre. »

Sébastien Philippe :

« ART Grand Prix est ravie de prolonger sa collaboration avec Nobu et Nirei Fukuzumi (en GP3). Depuis leurs premiers pas en Europe et respectivement en GP2 et GP3, ils ont démontré qu’ils étaient grandement impliqués et motivés et qu’ils avaient la faculté de s’adapter rapidement à une nouvelle culture et à un nouvel environnement de travail. Notre partenariat a été fructueux dès la première année. Nobu a en particulier remporté deux victoires, dont une prestigieuse à Monaco, ainsi que de nombreux podiums ces deux dernières années. Il a terminé la saison sur une excellente note avec un podium à Yas Marina et je suis sûr qu’il entamera 2017 avec la même dynamique, qu’il sera régulièrement aux avant-postes et qu’il sera un prétendant au titre. Nirei a fait des débuts très prometteurs en 2016 avec trois podiums à son palmarès et de valeureux combats aux avant-postes. Il a acquis une expérience précieuse qui lui permettra de franchir un palier et de se battre pour le titre en 2017. »