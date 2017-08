La seconde journée de tests au Hungaroring a été productive pour Sauber.

Malgré la rupture de contrat anticipée avec Honda, Nobuharu Matsushita a pu piloté la Sauber C36 Ferrari, accomplissant ainsi son tout premier test en Formule 1.

Le programme de la journée d’hier a consisté à effectuer des tests aérodynamiques le matin et des tests mécaniques l’après-midi. Le pilote japonais a été en mesure de mener à bien son travail et a bouclé en tout 121 tours.

"Ce fut une journée intéressante pour moi," explique Matsushita.

"J’ai effectué au total 121 tours, ce qui est la plus grande distance que j’ai pu parcourir dans une monoplace en un jour ! C’est une sensation incroyable – la voiture a bien plus d’appuis que ce que j’ai l’habitude d’avoir en Formule 2, et la possibilité de freiner si tard dans les virages a été une sensation énorme."

"Globalement, les processus mis en œuvre par l’équipe sont à un très haut niveau. J’ai beaucoup appris lors de ce tests et je suis vraiment heureux d’avoir eu la chance d’y participer."

A présent, Sauber retourne à Hinwil et va commencer sa pause estivale durant la fermeture annuelle obligatoire, du 5 au 19 août.