Selon Dietrich Mateschitz, la saison à venir s´annonce plus que positive pour Red Bull. L´homme d´affaire affirme que le but de l´équipe est de tenir tête à Mercedes, qui a régné sans partage lors des 3 dernières saisons.

L´Autrichien n´a pas été surpris de la deuxième place remportée en 2016 par son écurie.

« Avant le début de la saison 2016, nous nous attendions déjà à être dans les 3 premiers au championnat » révèle-t-il à Speedweek.

« Mais tout est relatif. Sommes-nous devenus si bons, ou est-ce que ce sont nos concurrents qui sont devenus plus faibles ? Dans l´ensemble, on s´en est mieux sorti que ce que l´on avait prévu, grâce au travail main dans la main effectué par Mario Illien avec la nouvelle troupe de techniciens de Renault et aussi grâce à une grande stabilité. »

L´Autrichien ne cache pas sa joie d´avoir battu une de ses principales rivales : l´équipe Ferrari.

« Le fait de distancer Ferrari était pour nous plus important au niveau de l´honneur que d´un point de vue financier, avec la récompense pécuniaire. Toujours est-il que Ferrari est de nouveau l´inconnue de 2017. »

En 2014 et 2015, Red Bull avait beaucoup critiqué le moteur Renault, ce qui avait provoqué des tensions entre l´écurie et la marque au Losange. Mais à présent, Mateschitz n´a plus aucun grief à formuler.

« Pour 2016, Renault a engagé de nouvelles personnes, qui sont ambitieuses et avant tout compétentes. De manière générale, avec Illien, beaucoup de choses ont avancé à grands pas. Je m´attends à ce qu´en 2017 nous soyons si forts au niveau du moteur que nous allons encore plus nous rapprocher de Mercedes. Nous voulons absolument être compétitifs d´ici le milieu de saison, ce qui veut dire attaquer Mercedes et nous battre pour la victoire. Au niveau du châssis, nous sommes de nouveau la référence. Et concernant les pilotes : la paire Ricciardo / Verstappen est clairement un gros plus pour nous. »