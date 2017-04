Dietrich Mateschitz, le fondateur et le propriétaire de Red Bull Racing, semble très satisfait de la direction que prend la Formule 1, avec tous les changements qui ont été effectués depuis l´an dernier.

Pour le milliardaire, la crise dans laquelle était plongée la catégorie reine est bel et bien terminée.

« La Formule 1 va de nouveau mieux » se réjouit-il. « Elle est devenue plus excitante, et le nombre de téléspectateurs augmente cette année, de manière significative. »

Mateschitz, âgé de 72 ans, reste un grand passionné de sports mécaniques. Et il a une idée très précise de la recette pour améliorer encore plus la discipline.

« Une compétition plus captivante, plus sportive, au niveau le plus élevé possible : c’est seulement comme cela que cela fonctionne en sports mécaniques, tout le reste est insignifiant. »

Le petit bémol, c’est son écurie. Elle n’est pas au niveau attendu en ce début de saison. Et, pour la première fois, le châssis semble aussi être en cause. Mateschitz ne change toutefois pas d’objectif.

« Nous voulons de nouveau nous battre pour le championnat, dès cette année et l’année prochaine. Nous allons essayer de contribuer au spectacle en rehaussant notre compétitivité. »