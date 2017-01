Dietrich Mateschitz est plus que satisfait : l´empire sportif qu´il a créé se porte bien, même très bien. Et le fait que Red Bull ait réussi à déloger Ferrari de la 2e place au championnat constructeurs en 2016 est un aperçu plein de promesses pour la saison à venir.

L´Autrichien ne se prive pas de taquiner son ancien pilote star, Sebastian Vettel, qui a quitté le giron du Taureau Rouge pour rejoindre Ferrari.

« Je parle de temps en temps avec lui (Vettel), quand je me rends à un Grand Prix, ou au téléphone » révèle-t-il à Speedweek.

« Mais on parle toujours de banalités. Je lui dis toujours "le rouge ne te va pas" (rires). »

Malgré le fait que Toto Wolff a assuré que les pilotes Red Bull ont été les premiers à postuler pour le baquet libéré par Rosberg, Mateschitz n´a pas été inquiété de perdre l´un d´entre eux. Il est certain que Daniel Ricciardo et Max Verstappen n´ont pas été appâtés par la place chez Mercedes si convoitée.

« Helmut Marko et Niki Lauda ont discuté à ce sujet, mais plutôt sur le ton de la plaisanterie. Tous les deux savaient qu´aucun de nos pilotes ne serait mis à la disposition de Mercedes. Aucun d´entre eux n´est venu me voir pour me prier de le libérer. »

L´homme de 72 ans a la particularité de posséder deux écuries de Formule 1, depuis qu´il a racheté Minardi fin 2005. Il est satisfait des performances de Toro Rosso, même si selon lui, l´écurie va avoir du pain sur la planche cette année.

« Toro Rosso va avoir du mal à tenir tête face à Force India et face à Williams, mais l´équipe devrait pouvoir se battre contre McLaren pour la 6e place au classement. Carlos Sainz a énormément évolué, quant à Daniil Kvyat, nous lui devions de continuer à lui faire confiance. Pierre Gasly sera le pilote remplaçant et va beaucoup travailler en simulateur. »

Même si Helmut Marko va souffler en avril prochain ses 74 bougies, Mateschitz assure que son compatriote et ami va continuer d´assurer le rôle de consultant au sein de Red Bull.

« Helmut a reçu un genou tout neuf récemment (Marko a été opéré juste après le GP d´Abu Dhabi, ndlr). Maintenant, il saute de nouveau comme un petit jeunot ! »