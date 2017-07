Felipe Massa est sorti de sa retraite pour aider Williams en fin d’année dernière, suite au départ de Vallteri Bottas, mais assure désormais qu’il est prêt à rester dans l’équipe anglaise en 2018 si les choses continuent de bien se passer.

"Pour le moment, je ne vois aucune raison qui m’empêcherait d’être en Formule 1 l’an prochain" avoue-t-il. "J’aime les nouvelles voitures et je fais un bon boulot. Si Williams me veut, je serai là, mais on ne peut jamais en être sûr tant que le contrat n’est pas signé".

Cependant, Massa a reconnu que s’il devait envisager un retour dans une écurie moins compétitive, il prendrait sa retraite : "Si je n’ai pas la bonne voiture, j’arrêterai".