Felipe Massa a reconnu apprécier sa nouvelle carrière chez Williams.

Tiré de sa retraite débutante pour remplacer Valtteri Bottas, parti chez Mercedes pendant l’intersaison, le Brésilien qui vient de fêter ses 36 ans estime qu’il peut encore poursuivre l’année prochaine si l’envie est là.

"Malheureusement, je ne mène pas le championnat MotoGP comme Valentino Rossi le fait à 38 ans. Mais je suis là, je me bats et je le fais bien," confie Massa à Reuters.

"Je suis concentré à 100% sur cette saison mais... si je peux courir à un bon niveau, avec une bonne équipe, alors je me vois faire une année de plus."

"Si je me sens à l’aise, si je sens que je fais du bon travail et que je suis important pour beaucoup de gens alors pourquoi pas ? Je suis en forme, plus en forme même que lors de toutes mes précédentes années en Formule 1."

Massa admet que les voitures 2017 lui ont fait un peu peur pendant l’hiver.

"Je ne savais pas comment allait être cette voiture alors, c’est certain, il fallait s’entrainer vraiment, vraiment dur. J’ai pris un peu de muscles et finalement je me sens vraiment bien."

"J’ai toujours été très clair : je reste en Formule 1 pour une équipe que je crois être professionnelle, mais qui me donne aussi du plaisir et pour qui je compte. Je crois que je peux le faire. En fait je le fais déjà," ajoute-t-il pour en revenir au sujet de son avenir.

"Je pense que je m’en tire bien, j’apprécie les nouvelles règles et les nouvelles voitures, le pilotage requis. Ces monoplaces correspondent d’ailleurs mieux à mon style, c’est pourquoi je me sens bien au volant. Nous n’avons fait que 3 courses mais je pense, qu’avec Williams, nous avons fait du bon travail."