Felipe Massa est présent depuis 15 ans en Formule 1 et il a constaté que peu de choses ont vraiment bougé pendant ce laps de temps, sous l’ère de Bernie Ecclestone... jusqu’à cette année.

L’arrivée de Liberty Media aux commandes de la F1 est vue de manière très favorable par une grande majorité des personnalités du paddock mais aussi par les pilotes. C’est le cas du Brésilien, qui roule chez Williams.

Aujourd’hui âgé 36 ans, Massa pense que le sport a trop longtemps stagné et a même pris de mauvaises directions par le passé.

"Je pense que c’est resté trop calme en Formule 1," analyse Massa.

"La F1 n’a pas effectué de changements durant des années. Je ne parle pas des voitures – les voitures ont changé beaucoup et souvent. Je parle plus du fait que le monde a changé et que la Formule 1 n’a pas suivi."

"Cette remarque n’est pas contre Bernie, car Bernie est un immense talent, un génie. Mais à présent, je vois cette année avec tous les changements opérés et avec les nouveaux propriétaires, que la Formule 1 commence à suivre l’impulsion donnée par le monde. Elle commence à changer. Et nous en avions besoin."

Pour le Brésilien, la catégorie reine est maintenant sur la bonne voie.

"J’ai vu à Barcelone tellement de choses. C’était classe. Le robot, la Game Zone, les changements de pneus par les fans, la possibilité de rouler dans une F1 à deux places, l’immense foule, les enfants, et même les photos des pilotes présentes partout ainsi que tout ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Tellement de choses, tellement d’idées. Cela peut encore grandir, on peut encore plus améliorer."