Paddy Lowe a quitté la redoutable écurie Mercedes à la fin de l´année dernière pour rejoindre Williams, qui se retrouve actuellement en tête du milieu de peloton.

Et alors que l´équipe de Grove doit encore voir les bénéfices de l´arrivée de cet ingénieur de talent, Felipe Massa se montre très optimiste sur les capacités du nouveau directeur technique.

« Ce dont Williams avait besoin, c´était un changement dans des domaines qui n´allaient pas dans la bonne direction. Tout d´abord, il nous fallait un directeur avec beaucoup d´expérience dans les équipes de pointe afin de tout arranger, comme Paddy (Lowe), qui a été pour beaucoup dans les trois titres remportés par Mercedes » explique le Brésilien.

« Bien sûr, il ne fait pas le travail tout seul, mais je crois que sa mentalité est celle dont nous avions besoin. A présent, les idées sont vraiment différentes. Bien évidemment, nous devons concrétiser les choses, mais la manière actuelle de faire est bien meilleure que la précédente. »

Pour le pilote, Williams commençait à stagner et faisait face à de nombreuses difficultés.

« Une des premières choses que je lui ai dites était d´identifier les trois domaines où il fallait changer les choses, parce que c´était incroyable comment peu de choses ont changé au sein de l´équipe ces deux dernières années. Si vous regardez la voiture qui a commencé la saison 2015 et celle que nous avons pilotée en 2016, elles étaient pratiquement pareilles. Cela s´est passé ainsi à cause de nombreux problèmes rencontrés dans l´équipe. »

L´équipe de Grove semble sur la bonne voie pour améliorer ses performances. Beaucoup de nouveautés sont prévues.

« Avec la voiture de cette année, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas de la meilleure manière, et je crois que si nous arrivons à faire les choses correctement, nous pourrions trouver une demi-seconde et cela sans même avoir de nouvelles pièces. »

« En plus de cela, nous avons eu nos premières évolutions lors de la courses à Bahreïn et je pense qu´elles ont très bien marché. Mais nous allons aussi avoir de nouveaux éléments pour Barcelone et Monaco, c´est ce qui est prévu. »

Alors que le Grand Prix d´Espagne approche à grands pas, Williams est classée 5e à l´issue des 4 première courses déjà effectuées, et va essayer de déloger Force India qui les devance au classement.