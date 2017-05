Jusqu’à présent, Lance Stroll est largement en retrait par rapport à son coéquipier Felipe Massa. Le Canadien de 18 ans donne l’impression de ne pas être tout à fait prêt pour le grand bain de la Formule 1. En Espagne encore, il a fini derrière son coéquipier alors même que le Brésilien s’était accroché au premier virage.

Le prochain Grand Prix ne sera pas de tout repos pour Lance Stroll, qui a déjà habitué le paddock à plusieurs erreurs de pilotage et autres sorties de piste. De l’aveu même de Felipe Massa, l’épreuve monégasque sera « l’épreuve la plus dure » pour le jeune pilote Williams.

« Monaco est probablement la piste la plus exigeante de toutes » confirme Massa. « Même les pilotes expérimentés ont des problèmes ici. Les murs arrivent très rapidement. Et les voitures sont plus larges cette année… mais les rues sont aussi étroites que par le passé. Donc ce sera difficile pour Lance à Monaco. Rien n’est comparable à Monaco. »

« Mais bien sûr, je serai là pour l’aider. Les réglages sont cruciaux à Monaco et je partagerai les miens avec lui. Savoir freiner au bon moment et au bon endroit, c’est aussi un art qui doit être maîtrisé. »

Pour encore moins rassurer son jeune coéquipier, Felipe Massa se rappelle ses propres débuts dans la Principauté, en 2002.

« Comme beaucoup d’autres, pour ma première fois, ce fut catastrophique, même si j’avais signé le 13e temps. J’évitais constamment les contacts avec le mur ou avec les autres voitures… mais ma course a fini abruptement. »

Max Verstappen, vainqueur à Barcelone l’an dernier, était lui aussi rentré dans le mur à Monaco deux semaines plus tard. Monte-Carlo est particulièrement cruel avec les jeunes pilotes…

« C’est un exemple parmi tant d’autres. Beaucoup de pilotes heurtent le mur en essayant de ne pas en faire trop, pas seulement Max. Même les vétérans ne sont pas immunisés » avertit Massa.

Sur une Williams peu compétitive en virages lents, Felipe Massa a connu aussi de grandes difficultés à Monaco ces deux dernières années. Lance Stroll est donc prévenu.

« Honnêtement, cette course a toujours été terrible pour notre équipe. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas, c’est un mystère pour moi. Au risque de me répéter, Lance doit continuer son apprentissage. Il est dans une position difficile, mais je suis déjà passé par là. On lui demande beaucoup pour sa première année et les attentes sont élevées. »