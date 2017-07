Felipe Massa peut regretter le déroulement de sa course à Bakou et le problème mécanique qui a frappé sa Williams. Son équipier a fini sur le podium et le Brésilien semblait sur un très bon rythme avant d’abandonner.

"En effet, finir sur un abandon... ça a été dur pour Max Verstappen et moi, mais que peut-on y faire ?" regrette Massa à Spielberg.

"Il faut penser positivement, c’était une belle course, je pilotais bien et malheureusement, cela arrive. J’ai eu un problème mécanique au milieu d’une occasion incroyable, où la victoire était possible. Nous avons raté une victoire ou au moins un podium pour les deux voitures".

"Il faut penser à la suite, à ce week-end et aux prochaines courses. Je suis heureux de mon pilotage actuellement, je prends du plaisir et je comprends bien la voiture. C’est ce qui compte et j’espère que les affaires reprendront vite afin que nous puissions terminer le travail dans les prochaines courses".

En tant que pilote expérimenté et ancien candidat au titre mondial, Massa a un avis sur l’incident entre Hamilton et Vettel en Azerbaïdjan, alors que les deux hommes menaient la course sous voiture de sécurité.

"Je pense que Vettel a franchi une limite et a perdu l’occasion de se plaindre du fait que Lewis avait un peu trop ralenti. Peut-être que Lewis aurait été pénalisé si tout s’était normalement déroulé (sans un coup de roue). Nous ne pouvons pas décider ce que décideront les commissaires donc il faut garder la tête froide".

"Il a été assez chanceux car il a marqué plus de points que Lewis. Pour un gars comme lui qui est un pilote incroyable, qui a gagné de nombreux championnats, qui a une grande expérience et qui est un gars bien en dehors de la voiture, il y a gros à perdre à agir de la sorte. Je suis sûr qu’il a appris de ce qu’il s’est passé cette semaine avec la FIA".

Lance Stroll a fait mieux que sauver les meubles pour Williams à Bakou en allant chercher le premier podium de sa carrière et en rentrant, de fait, pour la deuxième fois consécutive dans les points. Pour celui qui a été très critiqué en début de saison, il n’y avait pas de meilleure réponse que celle de la piste selon Massa.

"Je sais qu’il a eu quelques difficultés en début de saison et en plus, les médias parlaient beaucoup de lui. Il a fait du très bon travail lors de la dernière course, tout le week-end, il était très compétitif. Il n’a pas fait une seule erreur et même au Canada, il a eu des difficultés jusqu’en qualifications et le dimanche, il a fait une très belle course".

"Bien sûr qu’il est jeune et qu’il a beaucoup à apprendre mais il a prouvé qu’il grandit et il montre des performances bien meilleures que vous ne l’attendiez" poursuit Massa en direction des médias. "Je suis heureux qu’il puisse commencer à penser à marquer des points à chaque course car c’est important pour l’équipe et il est plus en confiance".

"Comme j’ai déjà dit, je l’ai rencontré alors qu’il avait sept ou huit ans donc je n’ai pas de problème à lui transmettre tout ce que je peux et je le fais avec plaisir quand je vois ses progrès. C’est super de voir qu’il est bien plus fort maintenant et que ce sera une bonne chose pour l’équipe".