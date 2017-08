Felipe Massa ne devrait pas être reconduit chez Williams une année de plus, l’équipe de Grove ayant le temps de peser ses options pour 2018, contrairement à ce qui s’est passé cet hiver lorsque Valtteri Bottas a rejoint Mercedes pour remplacer, par surprise, Nico Rosberg.

Le Brésilien, qui reconnait qu’il aimerait poursuivre en F1 s’il en a l’opportunité, s’intéresse toujours à la Formule E pour la suite de sa carrière.

"Oui la Formule E est mon plan B. J’ai fait un test avec Jaguar l’an dernier, quand j’ai arrêté la F1. J’avais des discussions avec quelques équipes en FE et je voulais piloter cette voiture, voir comment c’était," explique Massa à Monza.

"Je pense que c’est fantastique et je pense que cette série a un grand avenir. Pour un pilote, après la Formule 1, c’est génial."

"C’est différent, c’est certain, je n’ai jamais fait de course en FE. Mais après la Formule 1, je crois qu’il faut de toute façon apprendre d’autres choses pour s’habituer à une autre catégorie. Comme un nouveau départ. Mais je verrai ça si je pars de la F1.

"Pour l’instant je me sens toujours compétitif, je sens que je fais toujours du bon travail et ça me motive. C’est vrai que je ne veux pas courir au fond du peloton. Je veux pouvoir faire du bon travail en F1."