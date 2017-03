Après avoir été sorti de sa brève retraite pour revenir piloter chez Williams cette année, Felipe Massa a fait sensation hier avec le temps le plus rapide de la journée d’hier, ainsi qu´avec ses 168 tours bouclés sur le circuit de Catalunya.

Le Brésilien a pris le parti d´en rire, tant les monoplaces 2017 sont exigeantes.

« Ca fait mal au bout d’une journée mais.... c’est pas mal pour un vieux pilote ex-retraité ! »

Mais finalement, c´est bien le rythme global de Williams qui a retenu l´attention de beaucoup d´observateurs hier, dont Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo ainsi que la légende de la discipline Alain Prost. Le Français a déclaré que le sport devrait « prendre note » des performances de son ancienne équipe.

Hamilton aimerait même voir l´équipe de Grove se joindre à la lutte face à Mercedes, ce qui fait sourire Massa : « Je pense que nous le voulons plus que Lewis ! »

« Nous verrons. La Mercedes est incroyablement rapide et je doute que nous sommes à son niveau. Ce que je peux dire, c´est que cela a été un jour très positif, et les personnes dans l´équipe ont l´air beaucoup plus heureuses qu´elles ne l´étaient la semaine dernière. »

Massa a toutefois des doutes concernant le spectacle promis par le nouveau règlement technique, se demandant si cette saison sera aussi divertissante pour les spectateurs qu´elle ne le sera pour les pilotes. Son expérience derrière la Sauber, pourtant beaucoup moins compétitive que sa monoplace, tend à confirmer ses craintes.

« C´est la nouvelle Formule 1. Dépasser est très difficile. J´étais 1,5 seconde plus rapide que la Sauber, mais je ne pouvais pas la passer. Derrière moi, il y avait Hülkenberg et sa Renault, et il était plus rapide que moi, mais il n´a eu aucune chance de me dépasser. Je pense que nous allons voir moins de dépassements cette année que lors des dernières saisons. »