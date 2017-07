Retraité en novembre 2016, Felipe Massa annonçait son retour en Formule 1 en janvier 2017, lorsque Valtteri Bottas prenait la direction de Mercedes en remplacement de Nico Rosberg. Cinq mois plus tard, le Brésilien tire un bilan de ce retour sur sa décision.

"Quand j’ai décidé de prendre ma retraite, je n’attendais rien de spécial mais tout a changé lors du départ de Nico, y compris mon propre état d’esprit, et je suis de retour au travail et je me prépare de la meilleure des manières" explique le vice champion du monde 2008.

"Je suis heureux de mon pilotage mais je ne suis pas satisfait de certaines courses malchanceuses. J’ai eu deux crevaisons, en Russie et à Barcelone ! J’ai aussi eu le problème au Canada où je me suis fait sortir par une voiture au troisième virage du premier tour. C’est un peu trop de malchance, je dirais. Mais je suis satisfait des performances que j’affiche et je comprends très bien la voiture. De ce point de vue, je n’ai pas à me plaindre, il faut juste régler ce problème de malchance !" plaisante-t-il.

Revenu aux côtés de Lance Stroll, et non de Valtteri Bottas, Massa sait qu’il fait une année en tant que joker pour aider son jeune équipier et que la pression de la performance n’est plus du tout la même pour lui, même s’il aimerait faire mieux que sa dixième place actuelle au classement.

"Je prends bien plus de plaisir. C’était une grosse décision à prendre mais une fois que l’on décide de relever ce nouveau défi, ce n’est que du bonheur. Je suis dans une équipe qui m’apprécie, me respecte et m’écoute, et ça me rend heureux !"

"Mon objectif est de finir septième, premier derrière les pilotes des équipes de pointe. Ce sera difficile mais si j’avais terminé toutes les courses où j’ai été malchanceux dans la position à laquelle j’étais censé finir, je serais en lutte pour cette place" analyse-t-il.

Massa le reconnaît, avoir un jeune équipier fait qu’il apprend beaucoup moins de ce dernier que l’inverse. A la décharge de Lance Stroll, il n’avait que trois ans quand Felipe Massa a débuté en Formule 1 !

"Je suis sûr qu’il apprend plus de moi que moi de lui. Il y a une différence énorme entre la Formule 3 et la Formule 1. Il faut changer son style de pilotage et son état d’esprit. Il n’a que 18 ans et a déjà du talent. Il est plutôt agressif sur certains points".

La différence de génération se ressent notamment dans l’agressivité en piste des Verstappen, Stroll et autres Sainz, un trait qui n’était pas forcément prédominant il y a quinze ou vingt ans lorsque les Button, Massa ou Alonso ont eux-mêmes débuté en F1.

"C’est difficile à comparer" poursuit Massa. "Là où l’on se rejoint, c’est que j’ai fait moi aussi beaucoup d’erreurs dans ma première saison ! Mais j’étais compétitif et rapide. Le reste est dû à l’état d’esprit. J’avais réussi à terminer une fois cinquième et deux fois sixième dans ma première saison mais en réalité, il faut une ou deux saison pour comprendre comment les choses fonctionnent".

"Le saut qu’il a réalisé avant la F1 est important, et plus encore que s’il avait rejoint la F1 l’an dernier. Il y a tellement de nouveautés que ça n’aide pas à s’acclimater rapidement. Cela va dépendre de sa capacité à apprendre et de ce qu’on à vu à Bakou, il apprend vite ! Sur une piste qui a mis en difficulté des grands pilotes, il a paru serein et a montré beaucoup de maturité".