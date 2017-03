Felipe Massa ne pense pas que Fernando Alonso soit sur le point de quitter McLaren-Honda ou même la Formule 1.

L´Espagnol est de toute évidence frustré compte-tenu de la situation délicate dans laquelle l´équipe de Woking est actuellement plongée, et contrairement à Massa, l´ancien pilote et ami d´Alonso, Mark Webber, pense qu´il est possible que le double champion du monde s´en aille même en milieu de saison.

D´autres rumeurs enflent en Espagne : Alonso pourrait quitter son équipe actuelle en courant de saison pour retourner chez Renault, à la place de Jolyon Palmer

« Nous subissons une pression énorme de la part de l´équipe et de la part des pilotes » reconnaît maintenant le chef de Honda F1, Yusuke Hasegawa.

Mais malgré cette pression énorme, Massa ne pense pas qu´Alonso s´en ira comme ça.

« Je pense que la première chose à comprendre est qu´Alonso a un contrat » explique-t-il.

« S´il s´en va maintenant, il sera coincé jusqu´à l´année prochaine, et pour quoi ? Nous ne pouvons pas aussi oublier qu´il a un énorme contrat avec McLaren. Donc il va rester et le remplir, même s´il est vrai que tout peut arriver. »

« Mais s´il songe à partir pour aller dans une équipe compétitive, ce ne sera pas pour cette année. Arrêter ou changer en plein milieu de saison ? Je ne pense pas, mais comme je l´ai dit, rien n´est impossible. »