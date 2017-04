La décision de Fernando Alonso de courir aux 500 Miles d’Indianapolis continue de faire réagir le paddock. Dans l’ensemble, si l’on excepte Christian Horner, les réactions sont positives.

Felipe Massa, l’ancien coéquipier d’Alonso chez Ferrari, soutient lui aussi ce choix osé mais ô combien excitant. Le pilote Williams ne manquera pas la prestation de l’Ibère à la télévision…

« Je pense que ce sera très sympathique, je le regarderai et je le soutiendrai. Ce sera sympathique de le voir faire du bon travail aussi dans une autre catégorie, lors d’une course très importante. Je pense que ce sera vraiment une expérience différente pour lui, sur un circuit où il n’a jamais couru. »

« Il sera un vrai rookie et il aura besoin de tout apprendre à partir de zéro. Mais ce sera sympathique de le voir courir ici. J’ai hâte de le regarder. »

Felipe Massa aurait pu se trouver à la place de Fernando Alonso. En effet, lors de sa courte retraite, le Brésilien a été un temps annoncé partant en IndyCar. Aujourd’hui, le vétéran de Williams révèle que sa carrière aurait pu prendre un tour différent et le faire courir aux Etats-Unis plutôt qu’en F1...

« Quand j’étais gamin, avant d’aller en F1, je regardais davantage l’IndyCar que la F1. Je me rappelle que je regardais chaque course et je voulais être un pilote de Formule 1, mais peut-être aussi un pilote de Formula Indy, donc c’est un rêve. C’était mon objectif, mais j’ai ensuite réussi à aller en F1. »

« Je pense que si j’étais allé en Indy [en 2017], alors j’aurais maintenant un gros problème avec ma femme, mon père, ma mère et mon fils. Pour être honnête, je ne pensais pas y aller. Je pensais rester en Europe et aller dans un autre championnat européen. Cela ne signifie pas que je n’aime pas les 500 Miles d’Indianapolis, mais cela ne faisait pas partie de mon plan. »