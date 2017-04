Engagé par McLaren pour une pige à Monaco, en remplacement de Fernando Alonso, Jenson Button a pris la décision avec son équipe de ne pas participer aux essais de Bahreïn et de se préparer exclusivement dans le simulateur du McLaren Technology Centre.

Si certains pensent que Button est assez en forme et assez expérimenté pour préparer Monaco sur simulateur, Felipe Massa est d’un avis contraire.

« Les voitures sont totalement différentes maintenant, si nous avions les mêmes monoplaces que l’an dernier je comprendrais, mais ce n’est pas le cas » justifie-t-il. « Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas les essais de cette semaine ».

Le champion du monde 2009 a connu de nombreuses générations de monoplaces, avec plus ou moins d’appuis, et de moteurs, entre V6, V8 et V10 et assure que le simulateur suffira. Pour Felipe Massa, il ne remplace en rien une expérience au volant.

« Si le simulateur est aussi bon, pourquoi la plupart des pilotes de pointe ne veulent pas l’utiliser ? Je ne l’ai pas utilisé depuis deux ou trois ans, ils sont faits pour les ingénieurs. A sa place, je serais ici cette semaine. Si l’on veut parfaitement comprendre la voiture, il faut saisir cette chance » conclut le pilote Williams.