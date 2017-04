Lance Stroll éliminé et de toute façon hors du coup en termes de performance, Williams a mené une course solide à l’avant du peloton avec Felipe Massa qui, comme à Melbourne, termine sixième et encore "meilleur des autres".

"C’est une très bonne journée et j’ai réussi une belle course après un départ parfait" se félicite le Brésilien. "C’était un très bon premier tour, j’ai passé Hulkenberg puis j’ai réussi à dépasser Kimi au quatrième virage. J’ai réussi à garder les pneus dans leur fenêtre de fonctionnement et j’ai passé Daniel après le passage de la voiture de sécurité".

"Au bout de quelques tours, il a réussi à mieux faire fonctionner ses pneus et nous a dépassés. Mais pour être honnête, finir à cette place aujourd’hui est comme une victoire et c’est important pour toute l’équipe. C’est l’anniversaire de Frank et bien qu’il mérite une victoire, c’est un peu le cas, je suis sûr qu’il est très heureux et fier de son équipe".

Pour Paddy Lowe, il n’y a pas grand chose à dire sur la course de Felipe Massa, tant le Brésilien n’a pas fait un pas de travers : "C’était une très belle journée pour Felipe, il a très bien piloté. Il a pris un départ propre, gagné quelques places et s’est bien défendu. Bien que nous n’ayons pas pu finir quatrièmes, c’était une très belle prestation pour lui".

Lance Stroll a de nouveau abandonné, son troisième abandon en trois courses, après avoir été percuté par Carlos Sainz. Mal parti, un arrêt prématuré lui a permis de signer le meilleur tour en course provisoire avant d’abandonner.

"Du côté de Lance, il est parti 12e mais s’est retrouvé 14e au premier tour. Nous l’avons fait rentrer tôt, selon notre plan, car nous avions les pneus pour le faire, mais un plat effectué nous a convaincus. Il avait un bon rythme lors de son second relais mais malheureusement, Sainz l’a percuté en sortant des stands. L’équipe a fait globalement du très bon travail, nous sommes cinquièmes au classement des constructeurs et nous avons hâte d’être en Russie. Joyeux anniversaire à Frank !"