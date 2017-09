Si Lance Stroll a réussi à terminer à la 7e place en partant depuis la 1ère ligne, son équipier, Felipe Massa, a aussi fait une bonne course, en remontant avec sa Williams dans les roues de Stroll à Monza.

Le Brésilien était donc heureux de sa démonstration à l’arrivée.

"Je pense que c’est vraiment un bon résultat pour l’équipe. C’est toujours bien d’inscrire des points avec les deux voitures," commente Massa.

"Aujourd’hui, nous avons marqué 10 points avec les deux voitures. J’ai été content de la course et des duels qui ont eu lieu. J’ai juste eu une touchette avec Lance à la fin, mais heureusement, il ne s’est rien passé et nous avons réussi à finir la course."

"Je suis heureux de nos performances ici et de notre gestion de la course. Ce fut un bon dimanche pour l’équipe."