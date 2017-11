C’est probablement le signe que c’est terminé entre Felipe Massa et Williams.

Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, affirme que la relation entre le Brésilien et l’équipe de Grove restera bonne même si Massa est prié de laisser son baquet pour 2018 à un autre pilote.

Robert Kubica devrait avoir sa chance pour 2018 et Williams souhaiterait confirmer cela lors des essais privés après le Grand Prix d’Abu Dhabi. Et, comme nous vous le rapportions, Williams chercherait même à faire rouler le Polonais lors de ce Grand Prix, à la place de Massa, qui pourrait ainsi prendre sa retraite lors de sa course au domicile, la semaine prochaine, au Brésil.

"Comme je l’ai dit à Mexico, quand on parle de contrat, c’est toujours tendu. C’est vrai avec un pilote comme c’est le cas pour vous ou moi, quand on postule pour un job. La différence ? La Formule 1 étale presque tout sur la place publique," déclare Lowe.

"Cela met parfois les managers dans une position difficile. Mais Felipe est un gars super, il a une belle relation avec nous comme nous en avons une bonne avec lui. Et quelle que soit la conclusion qui sera donnée à notre relation, nous resterons en bons termes."