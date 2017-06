La Williams était, lors des dernières années, très à l’aise sur le rapide circuit de Montréal, qui seyait parfaitement à ses caractéristiques. Si l’on tient compte de la continuité de ses performances à Monaco, qui ne lui a pas plus réussit en 2017 qu’en 2016, l’équipe de Grove peut espérer que sa monoplace sera à son avantage sur les bords du Saint Laurent.

"Je suis ravi de revenir à Montréal car c’est un endroit merveilleux" a déclaré Felipe Massa. "C’est une course où notre voiture est normalement performante et j’espère que nous pourrons tout autant le montrer cette année et y vivre une nouvelle belle course. J’aime la ville de Montréal, les fans y sont amoureux de Formule 1 et c’est le premier Grand Prix à domicile de Lance, donc ce sera un week-end spécial pour lui".

Paddy Lowe arrive avec une énorme motivation au Canada, après que Williams a tenu un événement célébrant ses 40 ans la semaine dernière, et espère profiter de cette belle dynamique en interne pour tenter de rattraper Force India.

"Après avoir passé la journée du dernier vendredi à célébrer l’héritage de l’équipe à Silverstone, nous sommes maintenant heureux de reprendre le travail dès ce week-end au Canada. Montréal fait l’unanimité parmi les équipes, les fans sont incroyables, la ville devient une fête pour le week-end et l’on sent l’enthousiasme dans l’air. La course en elle-même déçoit rarement".

"Le circuit Gilles Villeneuve est l’un des plus célèbres de la F1 et il accueille le Grand Prix depuis près de 40 ans. Il a des caractéristiques uniques incluant des longues lignes droites entrecoupées de virages serrés particulièrement difficiles et de murs dont on sait qu’ils ne pardonnent pas. On part souvent dans l’idée de mettre le moins d’appui possible et c’est l’un des circuits les plus difficiles pour les pneus. La fenêtre plus étroite de fonctionnement des pneus devrait compliquer encore leur mise en performance, surtout en qualifications" analyse le directeur technique de Williams.

Lowe a confiance en ses pilotes pour donner le meilleur d’eux-mêmes et faire briller Williams : "Ce sera un week-end spécial pour Lance puisque c’est sa première course à domicile. Nous avons été encouragés par ses performances à Monaco et il peut s’appuyer dessus pour être performant ici. Felipe a couru de nombreuses fois ici et la voiture devrait être meilleure sur ce type de circuit qu’à Monaco, donc nous ferons tout pour signer de bons résultats mais aussi divertir nos fans".