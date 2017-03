L’un des plus gros transferts de l’intersaison a eu lieu du côté du muret des stands puisque Paddy Lowe, directeur technique de Mercedes, a quitté l’équipe championne du monde pour rejoindre Williams au même poste. Il a directement pointé quelques zones dans lesquelles sa nouvelle équipe surpasse Mercedes et espère rapidement s’intégrer pour faire progresser Williams.

"Williams a un très bon fonctionnement dans plusieurs domaines" assure de son côté Felipe Massa. "Nous avons plusieurs autres zones qui ont besoin de progresser, qui ne fonctionnaient pas parfaitement. Nous devons y parvenir car cela engendrera des résultats et de la performance".

"Je suis certain que Paddy est un grand ingénieur, un grand manager qui peut nous aider à améliorer les choses. Il amènera des idées pour progresser dans les domaines où nous sommes moins bons que Mercedes puisqu’ils ont gagné les trois derniers championnats. Il n’y a pas que lui, il y a aussi des ingénieurs, des gens qui travaillent dans différents domaines. Nous travaillons dur et bien qu’il vienne juste d’arriver, je suis sûr qu’il comprend déjà notre fonctionnement".

Massa ne sous-estime pas le travail à accomplir pour Williams et pense que la base de la monoplace, qui est très bonne, aidera Lowe à travailler et à progresser.

"Nous sommes à l’aube d’un travail colossal mais je pense que nous sommes à la hauteur. J’espère que la voiture aidera car elle est bonne et elle est prête. Avoir une bonne voiture aide à travailler car elle peut progresser et elle a besoin d’évoluer. J’en parlais déjà à Paddy et je suis certain qu’avec les ingénieurs que nous avons dans l’équipe, nous allons faire un très bon travail".

Pour Lance Stroll, dont ce sont les débuts en Formule 1, la présence de Paddy Lowe est moins significative car avec ou sans lui, il aurait de toute façon eu énormément à apprendre. Toutefois, il ne néglige pas l’apport de l’Anglais à son équipe.

"Je suis nouveau, je n’ai pas l’expérience de Felipe et tout est nouveau pour moi" tempère-t-il. "J’ai commencé par des essais, j’ai assisté à des Grands Prix l’an dernier et j’ai rencontré des gens dans l’équipe, mais je n’ai tout découvert qu’au moment où j’ai vraiment fait partie de l’équipe".

"L’arrivée de Paddy est très positive, il a évidemment rencontré beaucoup de succès ces dernières années et ce n’est que de l’énergie positive pour l’équipe. L’équipe est composée de nombreuses personnes fantastiques et tout le monde vise la même chose, signer les meilleurs résultats, et Paddy est là pour ça aussi".