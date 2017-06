Felipe Massa a signé le sixième temps cet après-midi et il est donc très content. Le Brésilien sent déjà qu’il ne va pas perdre son temps ce week-end.

“Selon moi, cette journée a été très bonne pour nous,” affirme Felipe Massa. “La voiture se comportait bien avec des pneus neufs ou usés. J’étais très satisfait des sensations au volant. Chaque chose que nous avons essayé sur la voiture améliorait son comportement. Il faudra que tout reste sous contrôle demain et alors nous devrions être aussi compétitifs qu’aujourd’hui.”

Lance Stroll est le régional de l’étape et même s’il n’est pas dans le même rythme que son équipier, il est content de rouler devant son public.

“C’est un circuit génial,” déclare le jeune canadien. “Et en plus, c’est génial de rouler chez soi. Je me suis adapté au circuit et c’était génial de voir ces drapeaux canadiens dans les tribunes. Lorsque je sortais des stands, je voyais le public m’encourager et c’était vraiment génial. Je dis beaucoup ’génial’ non ?”

“Je n’ai pas eu la possibilité de rouler avec les pneus ultra tendres et je vais donc les découvrir demain matin. Nous nous sommes concentrés sur d’autres choses et c’était prévu que cela se passe comme ça. C’est très serré au milieu du peloton et nous verrons bien comment cela se passera en qualification,” ajoute-t-il.