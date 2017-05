Ferrari est certainement l’excellente surprise de ce début de saison 2017. Pour une fois, la Scuderia a parfaitement négocié un grand virage réglementaire et se retrouve à la lutte avec Mercedes pour les deux championnats du monde.

Cette performance est d’autant plus surprenante de la part d’une équipe qui a perdu son directeur technique, James Allison (parti chez… Mercedes), et qui n’a pas choisi de « grand nom » pour le remplacer.

« Ferrari fait quelque chose que personne n’attendait d’elle cette année » confie lui aussi, surpris, un ancien de la maison, Felipe Massa. « C’est vraiment sympathique. Cela vous montre simplement que le simple fait d’avoir Adrian Newey dans votre équipe ne vous garantit pas que vous soyez meilleurs que tout le monde. »

Red Bull, qui compte en effet dans ses rangs l’ingénieur vedette de la F1, est à la peine en ce début de saison et pointe à 1,5 seconde de Ferrari et de Mercedes.

« Donc même si vous n’avez pas de star, ces gars font du bon boulot car ils travaillent bien ensemble dans tous les domaines. Personne ne s’y attendait » poursuit le pilote Williams.

« En novembre, si vous m’aviez posé la question en début d’année, j’aurais dit que la seule équipe capable de se battre avec Mercedes était Red Bull. Mais Red Bull n’a pas conçu la voiture qu’il fallait et Ferrari l’a fait. »

Comme la plupart des observateurs du paddock, le Brésilien se réjouit de voir à nouveau deux équipes lutter pour la victoire, ce qui n’était plus arrivé depuis le début de la saison 2013.

« Il y a au moins deux équipes qui se battent. Quand vous avez quatre voitures qui se battent pour la victoire, les gens veulent voir ce combat, ils veulent voir toutes les équipes gagner. Si vous pouvez voir à chaque course une équipe différente ou un pilote différent gagner, ce serait parfait, fantastique. Mais au moins, les championnats avec plus de deux voitures qui se battent pour la victoire, sont bien plus sympathiques pour le spectacle et le public. »