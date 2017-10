Williams va prochainement évaluer Robert Kubica comme Paul di Resta afin de savoir s’ils sont suffisamment compétitifs pour la saison prochaine. Une telle nouvelle place évidemment Felipe Massa dans une situation inconfortable.

« Je ne sais même pas si c’est vrai, cette histoire de test ou non » confie le pilote brésilien, visiblement tenu peu au courant par son écurie.

Le pilote Williams a jeté le doute sur la pertinence d’un tel test avec une Williams datant de 2014.

« Même si vous testez avec une voiture qui date de quatre ans, une voiture complètement différente, vous ne pouvez pas trop évaluer quelqu’un parfaitement. Donc cela ne change rien pour moi. Williams sait à 100 % ce que je peux apporter à l’équipe. »

Les désirs du Brésilien n’ont pas varié : il reste « assez enclin » pour repartir pour une nouvelle saison en F1.

« Je sens que je peux beaucoup apporter à l’équipe, comme je l’ai déjà fait. Et je pense peut-être que je peux faire une autre année, mais ce n’est pas moi qui décide, c’est l’équipe. Je suis assez détendu. J’essaie de profiter des courses, j’essaie de donner tout ce que je peux à l’équipe et c’est le plus important. Je parle avec l’équipe, définitivement, pour l’an prochain, et nous sommes en discussions. »

Williams « n’a pas de deadline » pour l’an prochain, mais l’ancien pilote Ferrari est tout de même pressé de connaître la décision de l’état-major de Grove.

« Définitivement, je pense que ce serait bon pour l’équipe et aussi pour moi de savoir, peut-être avant ma course à domicile au Brésil. »