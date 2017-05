Felipe Massa l’avait déjà évoqué ces dernières semaines mais il se fait plus insistant dorénavant : un nouveau contrat avec Williams pour la saison 2018 sera sérieusement étudié de son côté.

Le Brésilien semble de plus en plus donner l’impression d’avoir été poussé à la retraite à la fin de la saison dernière, lorsque Lance Stroll a été titularisé. Il ne doit son retour en Formule 1 qu’au fait que Mercedes a pu trouver un accord avec Williams pour récupérer Valtteri Bottas.

"Bien entendu, le fait qu’une place devienne à nouveau disponible chez Williams m’a beaucoup fait réfléchir. J’avais toujours dit, l’année dernière, que je ne souhaitais continuer en Formule 1, ou ailleurs, que dans une équipe compétitive," explique Felipe Massa.

"J’ai pensé à différentes catégories, j’ai même fait un test en Formule E. Mon intention n’était pas de prendre ma retraite complète du sport automobile. Et quand vous avez l’occasion de piloter une F1, à un très bon niveau, vous ne pouvez pas dire non."

"Alors pour 2018, oui je suis prêt à considérer une offre de Williams. Si les choses continuent à fonctionner aussi bien, je suis prêt à rester."

Massa admet que l’impact de Paddy Lowe et Dirk de Beer est déjà impressionnant et il aimerait en voir les fruits.

"Le développement est maintenant beaucoup plus logique et agressif. C’est de bon augure pour la suite de la saison et pour la prochaine voiture."

Lowe connait tous les secrets de Mercedes, cela pourrait être capital pour la FW41 de 2018.