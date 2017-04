Felipe Massa se déclare très heureux d’avoir pu goûter à ces nouvelles Formule 1, finalement.

Pour celui qui aurait normalement dû prendre sa retraite à la fin de la saison 2016, le sport va dans le bon sens avec des monoplaces très rapides et très exigeantes. C’était même nécessaire selon lui.

"Je suis ravi d’avoir pu participer à cette nouvelle ère de la Formule 1. Pour un an, deux ou trois ? Je ne sais pas encore mais je préfère définitivement les monoplaces actuelles, sans aucun doute," confie Massa.

"Mon style de pilotage, mon approche des virages, tout cela est rendu encore meilleur avec l’appui aérodynamique et, ça tombe bien, il y en a beaucoup plus cette année. Cela me permet d’être agressif comme je le souhaite tout en ayant de la stabilité et en maintenant plus de vitesse dans les courbes. C’est tout ce que j’aime."

Un bonheur ne venant jamais seul, Massa tient aussi à féliciter Pirelli.

"Ces pneus fonctionnent bien mieux que tout ce que nous avons pu avoir pendant des années. Je préfère vraiment avoir des gommes avec lesquelles on peut attaquer sans trop de retenue."

"Attendons maintenant de voir d’autres courses, d’autres circuits. Ce n’est que le début de la saison mais je suis déjà heureux de tout ce que j’ai vu. Cela va vraiment dans le bon sens."