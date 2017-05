Lance Stroll a été éliminé dès la fin de la Q1, mas Felipe Massa a réussi à hisser sa Williams en Q3 malgré quelques problèmes de surchauffe de ses pneus dans le dernier secteur.

"Cela n’a pas été une qualification fantastique, mais nous savions que la septième place est ce que nous pouvions espérer de mieux et finalement je prends la neuvième position," raconte Felipe Massa. "J’ai eu des difficultés avec la surchauffe de mes pneus, surtout dans le troisième secteur. Cela a été difficile de rentrer en Q2 et puis en Q3 à cause du fait que mes pneus étaient trop chauds. Je roulais bien plus lentement que les autres dans mon tour de lancement, mais même en faisant ça, je surchauffais mes pneus."

"Nous avons alors décidé de rouler encore plus lentement afin de voir si cela pouvait nous aider et cela m’a fait gagner quatre dixièmes pour me hisser en Q2. En Q3 nous avons recommencé, mais mes pneus étaient trop chauds dans le dernier secteur et cela m’a probablement fait perdre quelques positions. Quoi qu’il en soit, la course se dispute demain. Nous allons faire de notre mieux. J’ai vu que Fernando (Alonso) est avec nous, il a fait du très bon travail aujourd’hui," ajoute le Brésilien.

Le jeune Lance Stroll a été éliminé dès la fin de la Q1. "Cela a été très difficile pour nous aujourd’hui, nous avons eu du mal à bien faire fonctionné nos pneus depuis le début du week-end. Toutefois, je ne suis pas trop déçu de mon meilleur tour. Nous allons maintenant nous concentrer sur la course de demain, car le résultat d’aujourd’hui n’est certainement pas celui que nous espérions. Le choix de la bonne stratégie sera crucial, car les dépassements sont difficiles ici. Nous allons nous pencher là-dessus ce soir."