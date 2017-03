Sorti en quelques semaines de sa retraite par un autre retraité – Nico Rosberg – Felipe Massa a repris du service pour une (dernière ?) saison chez Williams. Le Brésilien a-t-il toujours autant d’envie, de grinta, alors qu’il avait pourtant décidé de s’arrêter ? Regrette-t-il sa décision de revenir ?

« J’étais heureux de ma décision de m’en aller. C’était le bon moment, et j’ai toujours voulu agir en F1 comme un professionnel… et avec une équipe où vous pouvez être important. Je n’ai jamais voulu participer pour participer. Et j’ai eu cette opportunité. Parfois, les choses arrivent pour une raison : peut-être que mon temps en F1 n’était pas encore fini… »

« Il y a un gros changement en F1 : dans le règlement, dans la structure de management… et je suis heureux de faire partie de cette période intéressante. Mais par-dessus tout, je veux être compétitif. »

Sans la présence de Felipe Massa et après l’éviction de Felipe Nasr chez Sauber, il n’y aurait plus eu de représentant brésilien sur la grille…

« Pour sûr, c’était une autre raison de revenir. C’est votre décision personnelle, si vous voulez revenir ou non… Mais ensuite, de telles considérations vous aident à prendre votre décision ! »

Une autre inconnue concernant Felipe Massa concerne sa préparation physique. A son âge, et après plusieurs semaines de retraite, l’ancien pilote Ferrari est-il vraiment au point physiquement et techniquement ?

« J’ai immédiatement pris un nouvel entraineur et commencé à m’entraîner dur chaque jour. Je travaille et je m’entraîne plus que jamais. Et j’ai 35 ans, donc j’ai besoin de m’entraîner encore plus. C’était une grande tâche. Mais quand vous décidez de revenir, il faut tout faire comme il faut. »

« Quand j’ai décidé d’arrêter, j’ai manifesté très peu d’intérêt pour ces nouvelles voitures. Mais maintenant, je suis ici. Je suis revenu à l’usine, pour essayer de comprendre les différences de ces voitures avec celles de ces deux dernières années. Et j’essaie de combler le retard que j’ai en termes de connaissance du nouveau règlement. C’est un défi, d’apprendre ces choses rapidement. »

Avec davantage d’appuis, ces monoplaces rappellent celles de la décennie précédente, selon plusieurs observateurs. Quel est l’avis de Felipe Massa sur la question ?

« Elles y ressemblent un petit peu, oui. Mais ces voitures sont les plus larges que nous ayons jamais eues, et avec les pneus les plus larges. Mais nous avions déjà un tel appui, entre 2004 et 2008. Peut-être que c’est un petit avantage pour moi, de comprendre ces choses plus rapidement que les autres. Nous verrons ! »

Felipe Massa est resté chez Williams, mais de nombreux mouvements ont eu lieu dans l’écurie de Grove. Le rookie Lance Stroll a signé, tandis que Paddy Lowe devrait remplacer Pat Symonds au poste de directeur technique.

« Je vois que c’est un moment important pour l’équipe, une restsructuration. Et c’est le moment pour moi de vraiment m’impliquer. Peut-être que nous pourrons revenir aux résultats obtenus en 2015. Bien sûr, c’est une grande tâche, mais j’espère que nous pourrons faire un travail important cette année. »

Felipe Massa ne serait jamais revenu chez Williams sans le départ de Valtteri Bottas pour Mercedes. Pense-t-il que son ancien coéquipier pourra survivre, voire résister à Lewis Hamilton cette saison ?

« Il fera du bon travail. Je pense qu’il est prêt pour avoir une opportunité dans une écurie de pointe. Oui, Lewis n’est probablement pas le coéquipier le plus facile, mais Valtteri est Finlandais, cela devrait aider ! »