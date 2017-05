Felipe Massa a critiqué la décision de Fernando Alonso de manquer le Grand Prix de Monaco pour aller faire Indy 500.

Selon le pilote Williams, qui a été équipier de l’Espagnol chez Ferrari, cette décision n’est pas correcte vis-à-vis de l’équipe McLaren, qui souffre beaucoup à l’heure actuelle.

Massa indique qu’il n’aurait jamais accepté une telle offre à sa place.

"C’est certain que ce n’est pas correct pour son équipe et tous ses membres qui se donnent à 100% pour sortir de cette situation," déclare Massa en Espagne.

"Je pense que ce n’est pas correct de toutes les manières. Pour être honnête, quand vous êtes en course dans la catégorie la plus importante du monde, pour une grande équipe, et que vous ne faites pas Monaco pour faire une autre course d’un autre championnat, ce n’est pas correct. Bien sûr, ils ont différentes raisons pour faire cela, Fernando en a une, Honda une autre, mais peu importe."

"Je respecte vraiment Fernando pour ce qu’il fait, quelque chose qui sera complètement nouveau pour lui, très difficile. Mais ce n’est pas correct. Vous pouvez demander à n’importe quel directeur d’équipe en F1, de toute l’histoire de ce sport, manquer une course du championnat pour en faire une autre ailleurs... ce n’est pas correct. Même si, comme je l’ai dit, ils ont plusieurs raisons de le faire."

Massa déplore ainsi le manque de solidarité d’Alonso envers McLaren. Il précise cependant qu’il n’a rien contre les courses sur ovale... contrairement à sa femme.

"Je n’en ai jamais fait, alors je n’ai pas à dire que c’est dangereux. Les gens autour de moi disent toujours ne pas rouler sur des ovales, ils ne seraient pas heureux de me voir faire cela. Je ne dis pas que j’ai peur, je n’ai pas peur de rouler sur des ovales. Mais je n’y ai jamais pensé. Je n’avais pas vraiment l’intention d’aller en Indy après ma retraite l’an dernier."

"C’est vrai que j’ai regardé le test de Fernando sur Internet, juste pour voir comment il se débrouillait. Ma femme est venue me dire tout de suite de ne pas penser à faire la même chose. Je lui ai dit que non, mais j’ai aussi dit que j’ai toujours été rapide dans les virages les plus rapides. Elle a dit ’Je m’en fous !’ Quoi qu’il en soit, je ne prévois pas de faire Indy."