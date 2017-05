Seul pilote à avoir écrasé sa monoplace dans les rails de la principauté hier, Lance Stroll a encore ajouté une pierre à l’édifice de ceux qui le critiquent pour son pilotage parfois approximatif. Qualifié de "gosse de riche" par le Telegraph, Stroll a tenu à se défendre.

"Beaucoup de pilotes ont touché les barrières et d’un point de vue positif, c’était ma première fois sur ce circuit et j’avais un bon rythme. J’ai touché le rail mais j’ai attaqué et j’ai une chose sur laquelle travailler avant samedi" explique Stroll.

Felipe Massa, probablement attristé pour son jeune équipier, a volé à son secours pour expliquer, pas forcément à tort, que Monaco est une aventure particulière et qu’une sortie de piste n’y est pas exceptionnelle.

"C’est son premier week-end à Monaco et plusieurs pilotes ont des accidents, on devrait peut-être juste lui dire bienvenue à Monaco !" s’amuse Massa. "Lance a signé un bon chrono et était plus compétitif qu’à Barcelone donc c’est positif. Mais Monaco reste Monaco et Lance doit comprendre qu’une erreur ici peut lui coûter une séance".

Ne profitant pas de cette défense bienvenue, Lance Stroll a aggravé son cas en précisant que ses difficultés dans ces virages ne sont pas une surprise puisqu’il les a déjà rencontrées... virtuellement !

"J’étais heureux, hormis avec cet accident. Je vais regarder comment progresser avant les qualifications, le Portier et le dernier virage sont deux virages où je peux faire bien mieux" poursuit Stroll.

"Cela m’énerve car à chaque fois que je joue à un jeu sur PlayStation, c’est précisément dans ces deux virages que j’ai des difficultés, et en vrai j’ai le même problème ! Je dois me concentrer dessus samedi, en essais libres, afin de progresser dans certaines parties du circuit".

Reste à savoir s’il avait aussi l’habitude d’écraser sa Williams virtuelle dans les rails de Massenet...