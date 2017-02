Felipe Massa, après sa première journée de tests à Barcelone avec Williams, en a profité pour en dire un peu plus sur les coulisses de son retour surprise en Formule 1.

Le Brésilien avait annoncé sa retraite, mais a accepté de reprendre du service à Grove, afin de remplacer Valtteri Bottas… lui-même parti remplacer le retraité Nico Rosberg chez Mercedes.

Felipe Massa assure aujourd’hui que c’est Williams qui est allé le chercher, et non l’inverse…

« Je n’ai appelé personne. Si quelqu’un veut me parler, il faut m’appeler. Donc c’est exactement ce qui est arrivé. J’attendais ce qui allait se passer, en suivant les médias, et ensuite, c’est arrivé. En fait, c’est arrivé deux jours après ma fête de Noël avec l’équipe, où j’ai dit au revoir à tout le monde. »

« Et ensuite, j’ai reçu un premier SMS de Claire Williams. Elle m’écrivait simplement pour demander si j’accepterais de revenir de ma retraite. Et j’ai dit : ‘nous avons besoin de parler’. Et ensuite, elle m’a appelé juste après, et nous avons parlé. »

« Ensuite, j’ai pris un avion pour l’Angleterre pour parler avec elle. Nous avons eu une très longue conversation. Cela a pris un peu plus de temps pour être 100 % sûr avec elle que ce n’était pas simplement lié à ma situation, mais aussi pour comprendre qu’il y avait beaucoup de mouvements entre Mercedes, Valtteri et moi. »

« J’ai simplement suivi mon cœur, suivi tous les messages que j’avais de mes amis, de ma famille. Donc je n’ai pas vraiment vu de message disant ‘ne le fais pas’. J’ai juste suivi mon cœur, c’est ce que j’adore faire. »

Felipe Massa ne voulait pas revenir en F1 pour faire le nombre, assure-t-il aujourd’hui.

« Je n’étais pas sûr de revenir en F1 simplement pour être sur la grille. Si je travaille quelque part, je dois travailler dans un endroit où je me sens important, où je peux être compétitif. C’est impossible à dire pour le moment où nous en sommes, de dire comment sera la saison. J’ai pris cette décision de revenir parce que j’ai trouvé la possibilité de conserver une approche professionnelle. »

Mais au-delà du travail, il y a la famille. C’est ainsi que la décision du vice-champion du monde 2008 a été mûrie sur un plan plus personnel… D’ailleurs, la femme de Massa ne voulait-elle pas garder son mari à la maison ?

« Vous vous faites des fausses idées sur ma femme ! Je me rappelle quand je lui ai dit que j’allais arrêter. Elle était un peu surprise, parce que c’est ce que j’ai fait tout ma vie. ’Donc qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?’ m’a-t-elle dit ? »

Felipe Massa avait pourtant reçu un hommage magnifique du paddock après son abandon en pleine course à Interlagos l’an dernier… tout le monde pensait qu’il s’agirait de son dernier Grand Prix national.

« Je n’ai jamais vu un pilote qui ait eu une retraite aussi incroyable que la mienne, après tout ce qui est arrivé au Brésil et même à Abu Dhabi. Donc quand j’ai dit que je revenais, ce n’était pas facile pour moi. »