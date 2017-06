Williams aligne depuis le début de la saison une paire de pilotes qui se distingue par sa différence d’expérience. Lance Stroll commence tout juste en Formule 1, alors que Felipe Massa est considéré comme un vétéran du plateau.

Il a été plusieurs fois évoqué que le pilote de 36 ans joue le rôle de mentor auprès de son jeune coéquipier. Massa a aussi bénéficié d’un tel parcours initiatique, avec, à ses côtés, Michael Schumacher.

"Je suis beaucoup plus ouvert avec Lance que Michael l’était avec moi" affirme Massa. "En particulier, lorsque j’ai commencé à devenir compétitif et à me rapprocher de ses temps au tour, alors il a commencé à me cacher des choses."

"Mais on a toujours été très proches avec Michael. Pour moi, il reste toujours mon professeur. Cela lui a aussi plu. Il m’a donné tout ce que je demandais. Et Lance… je le connais depuis qu’il a sept ou huit ans. J’ai un bon ressenti le concernant. J’espère que je peux lui apporter tout ce qui est possible."

Cela fait 15 ans que Massa est pilote de Formule 1. Et cela a une réelle importance dans ce sport.

"En tant que jeune pilote, tu as en tête les qualifications à chaque tour. Mais quand tu es plus expérimenté, alors tu comprends bien mieux les choses. Tu deviens plus posé et tu connais mieux la voiture. Tu sais bien mieux ce que tu dois faire dans des situations différentes. Tu sais que le tour de qualification a lieu lors des qualifications. Et que parfois le bon tour de qualification ne se réalise pas en Q1 mais en Q3."

"Tout simplement, tu sais plein de choses. Il y a tellement de choses que tu dois comprendre. L’expérience t’aide à ce moment-là : elle t’aide à ne pas perdre de temps. Mais, bien sûr, lorsque tu es jeune, rapide et que tu roules en qualifications, alors tu peux aussi être rapide. Mais ce n´est pas suffisant. Il te faut non seulement être rapide mais aussi presque tout comprendre correctement."

"Il y a tellement de jeunes pilotes qui viennent de commencer et qui ont du mal. Mais ils sont rapides ! Alors, à un moment donné, seule l’expérience aide à comprendre pour faire toutes les choses demandées parfaitement."