Retraité depuis la mi-novembre, Felipe Massa s’apprête à faire ce qu’on peut difficilement appeler un retour en Formule 1, toujours chez Williams. Après des adieux émouvants avec son public à Interlagos, le Brésilien reconnaît qu’être de retour est quelque peu étrange.

"C’est un peu bizarre pour moi car j’ai vécu une fin de carrière incroyable avec ces moments au Brésil devant mes fans" assume Massa. "J’ai ensuite eu un appel de celle qui était alors mon ancienne patronne, Claire Williams, qui m’a dit que l’équipe avait besoin de moi pour une saison supplémentaire. J’étais un peu surpris ! Mes fans, ma famille et les autres m’ont tous dit de faire ce que je voulais, ce que mon cœur me disait de faire, et je l’ai suivi. Personne ne m’a dit de ne pas le faire".

"Je suis très motivé à continuer, nous aimons la course, la compétition. Je me sens toujours en forme et je suis prêt à faire une nouvelle saison. J’espère que la voiture sera bonne, les règles sont nouvelles pour tout le monde et ça peut très bien fonctionner, comme ce fut le cas en 2014, donc je suis très motivé".

Massa n’est pas un grand fan du simulateur et n’a d’ailleurs pu y essayer la nouvelle voiture que tardivement : "En vérité, le simulateur donne une idée, mais il faut piloter la voiture, comprendre comment elle se comporte, comprendre nos adversaires, et il faudra comprendre tout ce qui entoure ces nouvelles règles, que ce soit au niveau de l’aérodynamique que dans la partie mécanique. Le simulateur n’en donne qu’une petite idée".