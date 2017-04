Felipe Massa n’a pas été « le meilleur des autres » à Bahreïn ce samedi. Le Brésilien a été battu en Q3 par la Renault de Nico Hulkenberg et partira de la 8e place demain. Il se dit pourtant confiant de faire une performance solide demain, grâce son rythme sur les longs relais qui semble meilleur que celui de la Renault.

« Je suis heureux de notre qualification et du travail que nous avons fait. Peut-être que la position parfaite aurait été la 7e, puisque nous avons perdu un peu de temps sur la fin. Mais j’ai hâte d’être à la course de demain. Je suis heureux de la performance de la voiture tout au long du week-end, pas seulement en pneus frais, mais aussi en pneus usagés. Demain est un autre jour et nous avons besoin de tout bien faire pour essayer d’avoir une meilleure place demain. »

En difficulté en Q1, Lance Stroll s’est finalement sorti du piège et a trouvé le 12e temps en Q2. Il reste tout de même en retrait de son coéquipier.

« Les temps sont très serrés, donc je suis heureux. Je ne dirais pas que nous avons souffert, mais ce fut difficile pour nous ce week-end, simplement pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre pour un tour de qualification. Et nous avons souffert en trouvant peu d’adhérence ici. Ce ne fut pas facile en qualifications lors du premier relais, mais une fois que j’ai su que l’adhérence était là, j’ai été capable d’être performant sur mon second tour. Mais malheureusement, cela ne nous a donné qu’un train pour la Q2. Cependant, je pense que c’était un bon effort avec le premier train que nous avons eu. La 12e place, ce n’est pas trop mal. Ce n’est bien sûr pas ce dont nous avons besoin pour passer en Q3, mais je suis heureux de ma journée. » Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, est une fois de plus venu à la rescousse de son jeune pilote canadien.

« Je pense que Lance devrait être très heureux de cette qualification parce que c’est un circuit difficile avec des conditions qui varient entre les sessions. Et c’est très délicat avec les pneus. Donc je pense qu’il a fait un très bon travail pour sa troisième qualification en F1. »

Paddy Lowe a eu également un mot pour Valtteri Bottas, l’ancien pilote de Williams, qui a signé la pole ce dimanche.

« Je veux aussi adresser mes franches félicitations à Valtteri, qui a commencé sa carrière en F1 chez Williams en 2010 [comme pilote-essayeur]. Il a fait un travail formidable pour obtenir sa première pole position aujourd’hui. »