Williams continue d’enchaîner les bonnes qualifications, du moins avec Felipe Massa, car le Brésilien a encore signé la sixième place à Sotchi aujourd’hui et s’élancera aux côtés de Daniel Ricciardo en troisième ligne demain.

"C’était une bonne séance pour nous" se félicite Massa. "C’est génial de voir que nous sommes au milieu des Red Bull. Ils étaient meilleurs que nous lors des trois premières courses, que ce soit en qualifications ou en course, mais ce circuit nous convient et nous sommes à leur niveau. Je suis heureux de ma position de départ et je suis heureux de pouvoir espérer me battre contre eux. J’essaierai tout ce que je peux, je suis très motivé et j’espère que tout se passera bien".

Lance Stroll n’a pas affiché un trop mauvais rythme en qualifications et était parti pour atteindre la Q3 avant une erreur infime qui l’a fait monter sur un vibreur et perdre une poignée de dixièmes suffisante à l’éliminer en Q2. Il partira onzième demain.

"C’est malheureux car je pense que la Q3 était possible et je me suis raté à la fin de mon tour en Q2" regrette le Canadien. "Je n’ai pas fait le tour de chauffe que je voulais et c’est très important ici de mettre les pneus en fonctionnement. J’ai pris un bon départ dans ce tour mais j’ai perdu l’adhérence dans le dernier secteur, j’ai fait quelques petites erreurs et j’ai perdu l’arrière".

"J’étais en avance de quelques dixièmes mais je n’ai pas réussi à conserver cet avantage. Je pense que ce week-end sera difficile jusqu’au bout avec les pneus, afin de les faire fonctionner au mieux, mais nous pouvons faire une bonne course en partant onzième, la course sera longue".

Paddy Lowe s’est montré ravi de la performance de Massa et de sa proximité avec les Red Bull et a tenu à remercier à la fois son équipe mais aussi à féliciter la Scuderia pour sa première ligne.

"Bravo à notre équipe qui a vécu un week-end sans problème, et félicitations à Ferrari pour leur première ligne verrouillée depuis le Grand Prix de France 2008, quand Felipe et Rob Smedley faisaient partie de leur effectif".