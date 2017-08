Felipe Massa ne s’attendait certainement pas à finir dans les points aujourd’hui, après une mauvaise qualification hier à Spa.

Le Brésilien a toutefois su s’extirper rapidement du milieu de la grille lors du départ afin de jouer rapidement les points.

"Je suis très content de la course d’aujourd’hui, c’était comme une victoire. Super départ, supers dépassements, bon rythme de la voiture alors que cela nous posait des difficultés hier, donc, je suis vraiment heureux et satisfait aussi d’avoir été en mesure de garder les voitures derrière moi à la fin de la course."

"Je pense que la course d’aujourd’hui était très intense, mais je suis si heureux. Je sais que finir 8e n’est pas une super position au regard de tout ce que j’ai accompli dans ma carrière, mais mon pilotage de la voiture aujourd’hui et la manière dont j’ai disputé la course, c’était absolument comme si c’était une victoire ? J’en suis vraiment ravi."

"Bien sûr, il y a encore beaucoup à comprendre et à améliorer sur la voiture, comme par exemple, ce qui ne fonctionne pas depuis les 2 dernières courses, mais je suis content de la course parfaite que j’ai réalisée aujourd’hui."

Lance Stroll finit lui à la 11e place, à la porte des points.

"C’était certainement mieux qu’hier, mais nous avons manqué les points, ce qui est regrettable. Nous avons été chanceux avec les abandons des autres voitures, mais cela a été vraiment mieux aujourd’hui. C’est dommage que j’ai eu des dégâts en dépassant Magnussen, lorsque que la voiture de sécurité est arrivée vers la fin. J’ai cassé une pièce de l’aileron avant et j’ai eu à tenir le coup jusqu’à la fin. Sans cela, j’aurais pu attaquer Sainz pour des points, mais cela a été une bonne course avec pleins de choses qui se sont passées et je me suis amusé. C’était génial de voir que la voiture fonctionnait mieux lors de la course que pendant les qualifications."