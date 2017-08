Williams espérait certainement mieux pour la reprise de la Formule 1 à Spa, après la pause estivale.

Cela a commencé par un crash de Felipe Massa après trois tours seulement lors des Libres 1. Un changement de châssis étant nécessaire, le Brésilien doit attendre demain pour reprendre le volant.

Mais la question qui s’est posée tout de suite était de savoir si Massa avait de nouveau été victime d’un vertige.

"Non non, absolument pas. Je ne ressens plus de vertiges depuis la semaine qui a suivi la Hongrie. Mon accident n’a rien à voir avec ça."

"J’ai juste fait une faute en cherchant à comprendre le grip de la piste. En touchant le vibreur intérieur, la voiture a été déséquilibrée. Je n’ai pas pu corriger l’arrière qui est parti et, malheureusement, à cet endroit, le dégagement est très petit."

Massa admet que c’est "une journée à oublier pour l’équipe. C’est d’autant plus dommage qu’il faut rouler ici pour gagner de la confiance."

"Et Lance a montré que ce n’était pas facile pour nous ici (17e en Libres 2). Il faudra bien travailler demain."

Lance Stroll risque de son côté une sanction sur la grille de départ. Et/ou une grosse amende pour Williams : l’équipe de Grove a oublié de rendre le train de pneus à Pirelli qui doit être utilisé uniquement lors des 40 premières minutes des Libres 1.

"J’ai fait deux relais en plus, un de 6 tours et un autre de 4 d’après la FIA," commente Stroll. "Je ne sais pas quelle sera la sanction mais ce n’est de toute façon pas une bonne journée pour nous."

"Demain il faut progresser pour nous rapprocher du top 10 en termes de performance pure. Ce circuit doit mieux nous convenir mais, pour l’instant, ce n’est pas le cas."

Mise à jour : Williams s’en sort avec 10.000 euros d’amende. Stroll ne sera pas sanctionné.