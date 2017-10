Williams a triomphé au Japon en 1992, 1994 et 1996, en assurant d’ailleurs le titre de Damon Hill à cette occasion. L’an dernier, l’écurie de Grove avait d’ailleurs réussi une double arrivée dans les points à Suzuka.

A Sepang, dimanche dernier, les deux monoplaces blanches ont aussi terminé dans le top 10. Williams est donc sur un élan positif. Paddy Lowe, le directeur technique, espère logiquement rééditer une telle performance dimanche prochain.

« Le Japon est un pays fascinant avec des fans qui sont parmi les plus enthousiastes de tout le calendrier. Leur engagement dans le sport est sans comparaison possible. Le circuit en lui-même est l’une des meilleures pistes au monde selon moi. Suzuka a une longue et importante histoire comme classique du calendrier de la F1. Son tracé en « 8 » est unique. Suzuka requiert de la puissance, de l’appui et par-dessus tout, une maîtrise formidable de la part des pilotes. C’est l’un des circuits les plus difficiles pour un pilote à apprendre et à maîtriser, en particulier avec la séquence des « esses » au premier secteur. Felipe pourra s’appuyer sur son expérience mais nous avons hâte de voir comment Lance fera face à ce défi – c’est la première fois de sa carrière en F1 qu’il courra à Suzuka. »

« Suzuka est définitivement l’une des meilleures pistes au monde, une piste où j’adore courir » confirme Felipe Massa. « Je pense que la voiture de cette année sera incroyable ici, avec les hauts niveaux d’appui et les virages à haute vitesse, donc j’ai vraiment hâte d’y être. Au Japon, ce qui est aussi formidable, ce sont les fans, qui sont parmi les meilleurs de la saison. »

« J’ai entendu tant de choses formidables sur cette piste » confie quant à lui Lance Stroll, qui a néanmoins déjà tourné à Suzuka en essais privés il y a quelques semaines. « Tous les pilotes semblent adorer ce circuit et on m’a dit que les fans japonais étaient aussi géniaux. J’ai vraiment hâte d’être à Suzuka et de passer beaucoup de temps en Asie. Quelques courses ici sont devenues des classiques et espérons qu’il en soit de même cette année. »