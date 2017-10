Felipe Massa a montré que la Williams était toujours capable de s’offrir un top 10. Le Brésilien a même battu Fernando Alonso en Q3 ce samedi à Suzuka.

« Je suis si heureux de mes qualifications. J’ai fait un bon tour en Q1, un tour formidable en Q2, et en Q3, c’était un tour parfait, donc je suis vraiment heureux de ce résultat. Nous partirons d’une position excellente et vous ne savez jamais ce qui peut arriver en course. Mon temps au tour aujourd’hui était similaire à celui de ma pole de 2006, c’était juste un tour parfait, et j’ai pris beaucoup de plaisir, donc j’en suis heureux. »

De son côté, Lance Stroll n’a pas été verni en qualifications. Le Canadien a été bloqué par Sergio Perez et Pierre Gasly dans la dernière chicane lors de ses deux premières tentatives ; et son dernier tour en Q1 a été neutralisé à cause du drapeau rouge. Le Canadien a donc signé le 18e chrono et il en est évidemment peu satisfait…

« Ce n’était pas une bonne session. Je n’ai pas pu signer un vrai temps puisque j’ai été bloqué durant mes deux tours, par Perez et Gasly dans la dernière chicane, et ensuite, nous avons eu ce drapeau rouge, donc il n’y avait aucune chance de rentrer en Q2. Mais c’est ainsi, je ne peux rien y changer maintenant. Nous avons été juste malchanceux avec le trafic. La voiture se comportait bien tout le week-end, donc c’est frustrant, mais demain est un autre jour et avec les pénalités nous allons gagner trois places. Mais ce n’est pas ainsi que nous voulons gagner des positions, nous voulons montrer le potentiel de notre voiture, et nous ne l’avons pas fait durant ces qualifications. »

Paddy Lowe, le directeur technique, salue le « travail formidable » accompli par Felipe Massa – rappelons que le Brésilien cherche à être prolongé par Williams…

« Felipe a effectué des tours impressionnants lors des trois sessions pour placer la voiture à la 9e place. Nous n’étions pas aussi rapides que les voitures devant nous [notamment les Force India], donc nous n’aurions pu nous attendre à un meilleur dénouement, donc bien joué à lui. Pour Lance, je suis sûr qu’il aurait pu avoir un rythme beaucoup plus solide sur son deuxième train de pneus. C’est la troisième fois ce week-end que les deux voitures ont été perturbées dans leur tour rapide par un drapeau rouge, mais c’est ainsi. Même de la position de départ de Lance, les points sont possibles, donc nous verrons ce que nous pourrons faire avec les deux pilotes. »