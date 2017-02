Felipe Massa est donc sorti de sa courte retraite et a décidé d’aider Williams après le départ de Valtteri Bottas. Le vétéran brésilien fera équipe avec Lance Stroll et espère que Williams leur mettra à disposition une monoplace performante. L’équipe est réputée pour bien négocier les changements de règlement, comme ce fut le cas en 2014 où l’équipe a terminé à la troisième place du classement des constructeurs.

« Je dirais que ces nouvelles règles sont un grand changement et j’adore commencer un projet de zéro » explique le Brésilien. « C’est ce que j’ai vécu en 2014 quand je venais d’arriver dans l’équipe, les règles changeaient aussi. Nous avons fait du bon travail et j’ai pu aider l’équipe avec mon expérience. J’avais aimé cette expérience et j’ai hâte de refaire du bon travail, en espérant faire un meilleur travail que nos rivaux. C’est pour ça que j’ai accepté de courir pour cette équipe que j’aime, et de tout donner, notamment ma motivation pour les aider à avancer comme ce fut le cas lors des années précédentes ».

Après ses adieux à la Formule 1, Massa est rapidement devenu une cible pour Williams quand Mercedes s’est intéressée à Valtteri Bottas. La condition pour laisser partir le Finlandais était de faire revenir Massa, et tout le monde a dû réagir tout en digérant l’information surprenante du moment, le départ à la retraite de Nico Rosberg.

« C’était une surprise énorme que Nico décide d’arrêter sa carrière après avoir remporté le championnat » poursuit l’ancien pilote Ferrari. « Personne ne s’y attendait et c’est un gros changement pour la Formule 1. Mercedes était intéressée pour recruter Valtteri, donc Claire Williams m’a appelé en fin d’année pour savoir si j’étais partant pour faire une année de plus. Elle a dit que l’équipe avait besoin de moi en tant que pilote d’expérience et il était important qu’en cas de départ de Valtteri, je revienne ».

« Je dois dire qu’après tout ce que j’ai vécu dans cette équipe, vu comme je l’aime et vu le travail qu’on a accompli ensemble, c’était très difficile de dire non ! Je voulais continuer à piloter, pas forcément en Formule 1, mais c’est ce que j’aime. Je suis heureux de courir, surtout en F1 qui est le rêve de tout pilote ».