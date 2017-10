Si Williams tient encore la cinquième place du classement des constructeurs, c’est évident que ce n’est en rien grâce à ses performances actuelles. A Austin, Felipe Massa n’a pas réussi à franchir la Q2 mais partira dixième en course en ayant la chance de monter des gommes neuves.

"Mon tour était propre, il y avait peu de différences entre les trois équipes en qualifications mais malheureusement, nous étions la voiture la plus lente" exprime-t-il en référence à McLaren et Renault, qui ont été plus rapides.

"Nous avons besoin d’analyser tout cela, mon tour était propre et sans erreur mais malheureusement, je n’ai pas atteint la Q3. J’étais satisfait et confiant au volant mais j’espérais progresser plus".

La situation a été nettement pire pour Lance Stroll qui a été éliminé dès la Q1. Manquant de rythme, le Canadien a failli avoir un gros accident avec Romain Grosjean. Cela lui coûte trois places et tout le bénéfice des pénalités infligées aux autres pilotes puisqu’il partira seizième.

"C’était une mauvaise journée" déclarait-il après la séance qualificative. "Il y a eu un problème au niveau du moteur qui ne déployait pas l’énergie correctement. Cela m’a coûté huit dixièmes de secondes sur la longue ligne droite du retour et donc un vrai chrono. C’est une de ces choses qui ne sont pas des erreurs humaines, simplement une situation malchanceuse".

"Avec ces moteurs compliqués, ça peut arriver car l’énergie s’est mise en mode d’économie et pas en mode de qualification. Je suis très déçu mais nous allons voir ce qui peut être fait en course car la voiture vaut mieux que ça. C’est une autre course, nous démarrons loin mais nous allons remonter".