Williams avait une voiture qui était bien née l’an dernier, mais l’écurie de Grove a ensuite pâti dans le développement de sa monoplace en cours de saison, notamment face à Force India. Cette année, croit cependant savoir Felipe Massa, Williams a changé son approche et sa mentalité, ce qui devrait lui éviter de perdre en compétitivité au fur et à mesure de la saison.

« Pour être honnête, ce que j’ai vu cette année dans l’équipe est complètement différent de ce que j’y ai vu ces trois dernières années en termes de mentalité sur le plan du développement. Je vois que l’équipe est beaucoup plus connectée. Elle travaille ensemble dans tant de domaines différents, notamment dans le domaine aéro… Je crois que nous pourrons avoir un développement sensiblement meilleur au fur et à mesure de la saison – meilleur que lors des trois dernières années. »

« Bien sûr, vous devez vous assurer que toutes ces choses fonctionnent, et vous en êtes seulement certain à 100% quand vous les essayez dans la voiture. Mais la mentalité est vraiment totalement différente. Donc je crois que notre travail est maintenant beaucoup plus intelligent, et corrigé en temps réel. »

Cette saison, l’évolution des monoplaces sera beaucoup plus rapide qu’en 2016 en raison du vaste changement réglementaire en début d’année. D’ailleurs, c’est à Barcelone, ce week-end, que sont attendues les premières franches évolutions – c’est ainsi que Red Bull attend une version « B » de sa monoplace. Toutefois, tempère Felipe Massa, il n’y aura pas de quoi révolutionner la hiérarchie actuelle de la grille.

« Selon moi, cette course ne sera pas complètement différente de la dernière. Une équipe différente ne va pas s’imposer ici. Je crois que la lutte [pour la victoire] sera toujours entre Ferrari et Mercedes. Bien sûr, c’est un circuit qui convient un petit mieux à Red Bull par exemple, donc ils peuvent être plus proches »

« Beaucoup d’équipes apportent de nouvelles pièces à leur voiture, y compris nous, sur le plan aéro et sur la carrosserie. Il y a aussi des pièces comme des conduits de freins, des évolutions dans des domaines différents. Mais à quel point ces évolutions seront bonnes ? C’est impossible d’y répondre maintenant. »