Lance Stroll a créé la surprise du jour en signant le 4e meilleur temps en Q3. Le Canadien partira en première ligne demain, aux côtés de Lewis Hamilton. Après son podium de Bakou, le pilote Williams signe ainsi son deuxième exploit de sa saison. Dans le motorhome Williams, tout le monde avait le sourire et Lance Stroll le premier. Zak Brown et Jean Alesi sont venus par exemple tour à tour congratuler le rookie d’Outre-Atlantique.

« C’est un autre moment fort, oui » se félicite Lance Stroll, qui ne veut pas sortir le champagne tout de suite néanmoins. « On ne prend pas les points le samedi … Mais c’était une journée fantastique, j’ai pris beaucoup de plaisir, à chaque minute. Le ressenti était génial. C’est incroyable pour demain. »

« Nous souffrions vraiment avec la voiture pour entrer en Q2 lors des précédentes courses. Mais hier, c’était une bonne journée. Je me suis senti en confiance. Mais il y a toujours beaucoup de choses à apprendre, notamment au niveau des pneus ou du freinage. Ce n’est pas la même chose sur le sec ou sur le mouillé, les données changent. Il faut que j’adapte mon style de pilotage à la F1 – c’est aussi très différent de la F3. »

« Je travaille toujours sur quelques détails pour progresser, mais la situation s’améliore grandement. Aujourd’hui, nous avions vraiment une voiture plus compétitive que lors des dernières courses – depuis Bakou, nous n’avions pas été aussi compétitifs. »

« Ce qui est formidable, c’est d’avoir tout mis ensemble sur un tour. En Q3, je ne pense pas avoir raté vraiment quelque chose avec le recul. »

Qu’est-ce que l’on ressent lorsque l’on sait que l’on pourra partir aux côtés de la légende Lewis Hamilton à Monza demain ?

« Ce sera une expérience spéciale ! Je veux faire un bon départ, que je parte 2e, 5e ou 10e. Vous voulez simplement vous concentrer sur votre travail, et voir où vous finissez à la fin du premier virage. Et ensuite, c’est une longue course, beaucoup de choses peuvent arriver. S’il ne pleut pas, je ne pense pas vraiment que nous pourrons retenir les Ferrari ou Bottas derrière ! »

Lance Stroll n’essaiera-t-il pas de doubler Lewis Hamilton à la première chicane, en sachant que l’Anglais ne peut se permettre un abandon, puisqu’il lutte pour le titre ?

« Que ce soit Lewis ou un autre, j’essaie de ne jamais me crasher. Je vais faire ma course, et lui fera la sienne. »

Evidemment dans l’ombre de son jeune coéquipier ce samedi, Felipe Massa a pourtant réalisé une performance solide en atteignant la Q3. Le Brésilien pourrait aussi marquer de bons points pour Williams puisqu’il partira 7e en tenant compte des pénalités.

« La voiture était aujourd’hui compétitive, et ce matin aussi – mais il n’y avait pas beaucoup de voitures en piste en EL3. Mais notre adhérence était plutôt bonne. On était bien aussi au niveau des pneus, et des temps au tour. Et les qualifications se sont passées un peu de la même manière. Je suis heureux de ces qualifications, heureux d’avoir vu les deux voitures en Q3. »

« J’ai hâte d’être à demain, nous pouvons faire une bonne course et nous avons la ‘chance’ de gagner plusieurs positions [avec les pénalités]. J’ai peu compromis ma vitesse de pointe au niveau des réglages aérodynamiques. Finalement, la pluie aujourd’hui ne nous a pas perturbés, notre position de départ est bonne pour demain. C’est positif. »

« Les pneus pluie fonctionnaient beaucoup mieux. La plupart des pilotes ont vraiment souffert avec les intermédiaires, notamment pour les faire chauffer. Les pneus maxi-pluie se comportaient vraiment bien aujourd’hui. Nous n’avions pas beaucoup d’expérience avec les maxi-pluie, parce que nous n’avions pas beaucoup roulé avec, mais aujourd’hui, ils ont beaucoup mieux fonctionné que l’an dernier. »

Le vice-champion du monde 2008 a été impressionné par la performance de Lance Stroll, et il lui tire son chapeau sans animosité aucune.

« Lance a fait un travail vraiment fantastique avec un très, très bon temps au tour. Je n’ai pu tout mettre ensemble en Q3, à cause du trafic, qui ne m’a pas aidé. Mais même si j’avais eu un tour parfait, je n’aurais été plus rapide que de cinq dixièmes. Mais je n’aurais pu égaler Lance. Il a fait vraiment un très bon travail. »

« Il ne faut pas oublier que c’est un ado. Il a du talent, il l’a prouvé dans les autres catégories. Il grandit, il progresse, il a eu quelques bonnes courses, d’autres plus difficiles cette année. Donc oui, vraiment, il a fait un travail excellent sur une piste humide. Il s’améliore. Bien sûr, aujourd’hui, il est un pilote beaucoup plus fort qu’au début de la saison. Il faut qu’il soit patient. Max Verstappen était aussi très compétitif pour sa première saison, mais il commettait beaucoup d’erreurs, il créait des problèmes – et c’était lié à son âge. Et regardez le Max d’aujourd’hui ! Il faut être patient. »

Et quand il s’agit de donner un conseil à son disciple pour le départ de demain, Felipe Massa se montre enthousiaste.

« Vas-y, tente le coup ! Ce serait fantastique de marquer des points avec les deux voitures. »