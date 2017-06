Fernando Alonso ne se cache plus pour critiquer sa situation et se montrer agacé par le manque de performance de Honda. Toutefois, à force de ne pas voir sa situation évoluer, l’Espagnol devrait plutôt quitter la F1 que de continuer à se plaindre. C’est en tous cas l’avis de l’un de ses anciens équipiers, Felipe Massa.

"En Formule 1, tout le monde cherche un peu de controverse avec ce que l’on dit" explique Massa. "Il pense déjà à son futur plutôt qu’à ses week-ends car on sait déjà qui sera dans le top 15 en qualifications et en course".

"Fernando se plaint de la F1 car il n’a pas une bonne voiture. La F1 est la même qu’elle était dans les années 80 désormais, nous sommes dans la bonne direction pour attirer des gens grâce à Liberty, mais notre rôle est limité avec les voitures et l’écart avec Mercedes et Ferrari est énorme. Les petites équipes devraient avoir plus d’occasions de se montrer mais jusqu’aux prochains accords Concorde en 2020, ce ne sera pas possible" poursuit Massa.

Lorsqu’on lui demande si les plaintes répétées d’Alonso laissent penser que son départ de la F1 est proche, Massa n’est pas catégorique : "Cela dépend de plusieurs facteurs. Si l’on ne prend pas de plaisir, il vaut mieux partir. Il ne semble pas s’amuser en ce moment donc peut-être qu’il va partir. Peut-être qu’il changera d’équipe ou qu’il relèvera d’autres défis, nous ne savons pas".

Sergio Pérez comprend les plaintes d’Alonso mais pense que l’Espagnol a tort de comparer la F1 et l’IndyCar, dont il a eu une idée lors de son passage à Indianapolis fin mai : "La F1 est le sommet des sports mécaniques et elle est bien plus compliquée, avec une lutte plus difficile entre les pilotes et les équipes".

Avec sept vainqueurs en neuf courses de l’autre côté de l’Atlantique, difficile pourtant de dire que la lutte du côté pilotes est plus acharnée en F1.