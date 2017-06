Felipe Massa a clairement fait savoir ces dernières semaines qu’il ne serait pas contre poursuivre sa carrière en Formule 1.

Le Brésilien, qui avait été contraint de prendre sa retraite faute de bon baquet disponible pour 2017, était revenu chez Williams grâce au transfert de Valtteri Bottas chez Mercedes.

Massa désire toujours piloter en 2018 mais certifie qu’il n’est pas pressé d’avoir une réponse.

"Il y a une chance pour que je continue en 2018, j’en ai parlé en effet il y a quelques semaines. Les choses se passent bien, je me sens compétitif et j’aime la voiture que je pilote. J’aime aussi les nouvelles règles, elles correspondent à mon style de pilotage. Il me reste à régler le problème de malchance !"

"Je ne suis pas pressé, je n’ai pas commencé à parler avec l’équipe. Je profite de ce que je fais course après course et ensuite le temps viendra de parler. Je suis certain que les discussions ne prendront pas beaucoup de temps," ajoute-t-il.

Ses critères pour poursuivre sont toujours les mêmes qu’il y a un an.

"Avoir une équipe que je pense être correcte pour moi, qui peut me donner une voiture compétitive et qui me permette de me sentir bien. Dans ce cas, je reste. Je ne veux pas rester si je ne suis pas heureux et pas compétitif."

Massa ne craint rien non plus sur le plan physique.

"Je suis toujours en forme, même si les voitures 2018 risquent d’avoir encore plus d’appuis. Et il n’y aura qu’une course en plus, même s’il y a une succession de 3 courses en 3 semaines. Elles sont toutes en Europe, pour les pilotes ça devrait aller. Pour les équipes ce sera plus difficile."