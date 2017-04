La situation dans laquelle se retrouve Felipe Massa après être sorti de sa courte retraite n’est pas étrangère pour lui puisqu’il entretien une relation de mentor et d’élève avec Lance Stroll, ce qui n’est pas sans lui rappeler la situation chez Ferrari lorsqu’il était soutenu par Michael Schumacher.

"Ma relation avec Lance me rappelle ma relation avec Michael" a décrit Massa.

"Je me rappelle que je lui posais bien plus de questions que je n’avais de réponses, Michael me donnait beaucoup de temps".

"Il n’était pas très heureux quand je le devançais, mais je le voyais comme un professeur, comme un maître. Je n’avais aucun problème à lui demander chaque petit détail, il me disait beaucoup de choses."

"Peut-être que je pourrai donner à Lance certains conseils reçus de Michael à l’époque" conclut Massa.