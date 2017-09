Felipe Massa a confié à Sepang qu’il pensait être la meilleure option pour Williams pour 2018, alors que l’équipe de Grove hésiterait entre lui, Jolyon Palmer, Marcus Ericsson, Paul di Resta et, évidemment, Robert Kubica.

Le Brésilien est, de loin, le pilote le plus expérimenté et il reste motivé. Mais il ne s’offusquera pas s’il n’est pas retenu pour une saison de plus.

"Nous sommes en discussions avec Williams. Ils savent très bien ce que je vaux et ce que je peux apporter à l’équipe," confie Massa.

"Je sais qu’il y a d’autres pilotes en lice. Je suis certain que pas mal de personnes dans l’équipe sont de mon côté, notamment les ingénieurs, mais, au bout du compte, il n’y a pas que le talent et l’expérience qui décident."

"Je suis assez relax : je sais ce que je peux donner, je suis totalement motivé pour faire une autre année. Si c’est le cas, je serai à fond. Si non, je ferai autre chose."

"Je n’attendrai pas jusqu’en décembre mais je n’ai pas de date limite non plus. J’espère que cela se fera dans les prochaines semaines. Je n’ai pas envie d’arriver à Interlagos en ne sachant pas de quoi sera fait 2018, que je reste ou non en F1."

Massa a confirmé également que "ce sera Williams ou rien".